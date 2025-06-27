Росавиация разрешила полеты над Ираком, Ираном и Иорданией
Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании, сообщает ведомство.
«В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов», — говорится в сообщении.
Полеты российских перевозчиков в Израиль и Иран, пролет в воздушном пространстве этих двух стран, а также Иордании и Ирака были запрещены 13 июня.
В ту ночь Израиль начал наносить удары по иранской территории, объяснив это приближением способности Тегерана к созданию ядерной бомбы. Иран тогда атаковал Израиль в ответ. После того как 22 июня США также нанесли удары по Ирану, американский президент Дональд Трамп 24 июня объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном.
На следующий день Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль.
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