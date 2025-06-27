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Война Израиля и Ирана ,  
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Росавиация разрешила полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании, сообщает ведомство.

«В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов», — говорится в сообщении.

Росавиация разрешила полеты в Израиль с ограничениями
Политика
Фото:Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Полеты российских перевозчиков в Израиль и Иран, пролет в воздушном пространстве этих двух стран, а также Иордании и Ирака были запрещены 13 июня.

В ту ночь Израиль начал наносить удары по иранской территории, объяснив это приближением способности Тегерана к созданию ядерной бомбы. Иран тогда атаковал Израиль в ответ. После того как 22 июня США также нанесли удары по Ирану, американский президент Дональд Трамп 24 июня объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном.

На следующий день Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль.

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Теги
Полина Харчевникова
Иран Израиль Росавиация Ирак Иордания полеты
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