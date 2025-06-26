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Война Израиля и Ирана ,  
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Две авиакомпании объявили о возобновлении полетов в Израиль

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Авиакомпании Red Wings и «Азимут» решили возобновить полеты в Израиль. О решении Red Wings говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Так, со 2 июля авиакомпания планирует выполнять рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, а с 3 июля — из Минеральных Вод. Билеты на эти рейсы уже поступили в продажу.

«Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций», — уточнили в авиакомпании.

Полеты авиакомпанией «Азимут» станут доступны с 27 июня.

«В связи с открытием воздушного пространства Израиля авиакомпания Азимут возобновляет полеты в Тель-Авив согласно расписанию с 27 июня 2025 года из Сочи и с 30 июня 2025 года из Минеральных Вод», — сообщила компания в своем телеграм-канале.

Росавиация разрешила полеты в Израиль с ограничениями
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Фото:Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Накануне о возобновлении рейсов с 1 июля между Тель-Авивом и Москвой сообщила авиакомпания El Al.

Росавиация 13 июня после начала военной операции ЦАХАЛ против Ирана запретила до 26 июня российским авиаперевозчикам полеты в Израиль и Иран и из них, в связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке». Тогда же Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства для гражданских судов.

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Полина Харчевникова, Герман Костринский Герман Костринский
Израиль полеты Авиакомпании
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