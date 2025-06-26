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Политика ,  
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Румыния анонсировала первый этап переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

На саммите 4 июля начнется первый этап переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
Никушор Дан
Никушор Дан (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Европейский союз откроет «первую главу переговоров» о вступлении Молдавии в ЕС на саммите, который пройдет 4 июля в Кишиневе, сообщил президент Румынии Никушор Дан на саммите НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что саммит ЕС — Молдавия станет первым в истории и пройдет при активной поддержке Бухареста. Он уточнил, что Кишинев уже начала переговорный процесс в рамках 33 глав европейского права, а предстоящий саммит станет символическим открытием первой из них — главы о фундаментальных ценностях.

Дан сообщил, что по инициативе Румынии в итоговом заявлении предстоящего саммита будет предусмотрен специальный параграф о Республике Молдова.

«Интересы Румынии находятся в Республике Молдова, и по инициативе Румынии в заключительном заявлении будет параграф о республике», — сказал политик.

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В сентябре 2024 года президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что конфликт в Приднестровье удастся урегулировать до вступления страны в Европейский союз. Она также предположила, что интеграция в ЕС может состояться и без контроля над непризнанной Приднестровской республикой.

В октябре того же года в Молдавии прошел референдум о вступлении в ЕС. За внесение изменений в Конституцию, необходимых для евроинтеграции, проголосовали 50,46% граждан (более 751 тыс. человек), против выступили 49,54% (свыше 737 тыс.). Явка составила 51,68%, на участки пришли более 1,5 млн избирателей.

В мае 2024-го Молдавия стала первой страной, подписавшей соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны.

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Теги
Полина Дуганова
Молдавия ЕС Евросоюз Румыния Никушор Дан заявка о вступлении
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