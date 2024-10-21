Сторонники вступления Молдавии в ЕС победили с минимальным преимуществом

Согласно данным ЦИК Молдавии, сторонники евроинтеграции по итогам референдума набирают 50,46%. Выступая на брифинге, Санду поблагодарила всех, кто принял участие в выборах и референдуме, «спасая путь к прогрессу»

Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

На референдуме по вопросу вступления Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% (751 235), против — 49,54% (737 639), следует из данных молдавской ЦИК. Явка составила 51,68%. Всего проголосовали свыше 1,5 млн молдаван.

В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?»

«Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», — заявила ранее президент республики Майя Санду. Она также поблагодарила всех, кто принял участие в выборах и референдуме, «спасая путь к прогрессу».

Майя Санду занимает пост президента Молдавии с 2020 года и является сторонницей евроинтеграции. Этот процесс она называет своим главным достижением на посту главы государства: заявку политик подписала весной 2022 года, спустя несколько месяцев ЕС присвоил республике статус кандидата в члены, а этим летом начались официальные переговоры.

Параллельно с референдумом в стране состоялись президентские выборы, однако ни один из кандидатов не преодолел необходимый 50-процентный барьер. 3 ноября в стране пройдет второй тур.

Оппонент Санду во втором туре — кандидат в президенты от Партии социалистов Республики Молдова, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло — назвал прошедшие выборы и референдум позорным провалом Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (PAS). «Власть заблаговременно готовилась к триумфу. Уничтожала и запрещала оппозиционные медиа, вводила цензуру, однопартийный контроль над ЦИК, вбрасывала фальшивые социологические опросы, ликвидировала институт наблюдателей на выборах, использовала административный ресурс, причем не только нашего государства. И в итоге — позорнейший провал», — сказал он.