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Глава Нацбанка Молдавии прилетела в Румынию обсудить работу премьером

Глава Нацбанка Молдавии Анка Драгу прилетела в Румынию обсудить работу премьером
Анка Драгу станет первой кандидатурой президента Румынии на должность премьра-министра страны. Ранее она также работала в Национальном банке Румынии
Анка Драгу
Анка Драгу (Фото: Национальный банк Молдавии)

Глава Национального банка Молдавии Анка Драгу отправилась в Бухарест для переговоров с румынским президентом Никушором Даном, передает румынский портал Gândul. Главной темой встречи станет потенциальное выдвижение Драгу на должность премьер-министра Румынии.

Драгу прилетела в Бухарест в четверг, 19 июня, рейсом из столицы Молдавии. Источники издания сообщают, что она должна встретиться с Никушором Даном.

Как пишет издание, Анка Драгу станет первой кандидатурой президента Румынии, которую он рассмотрит, если не достигнет соглашения с председателем Сената Румынии, лидером Национал-либеральной партии Илие Боложаном после напряженных дискуссий между ними по вопросу повышения НДС в стране.

Победивший на выборах Никушор Дан вступил в должность президента Румынии
Политика
Никушор Дан

В настоящее время Драгу является президентом Национального банка Молдавии. Она также работала в Национальном банке Румынии, в Международном валютном фонде и в качестве экономиста в Европейской комиссии.

В мае победивший на президентских выборах в Румынии Никушор Дан вступил в должность. Он принес присягу после того, как его мандат подтвердил Конституционный суд Румынии. Дан сменил на посту Илие Боложана, который покинул дворец Котрочень — резиденцию президента. 

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