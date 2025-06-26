Минобороны сообщило, какую помощь получают возвращенные из плена военные
В Белоруссии с возвращенными с Украины в результате недавнего обмена российскими военными работают психологи и врачи, сообщили в пресс-службе Минобороны. Там отметили, что обмен состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Турции.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — говорится в сообщении. Затем военных перевезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
На опубликованных ведомством кадрах группа военных садится в автобусы с надписью «Гомельоблтранс».
На последнем раунде переговоров 2 июня в Стамбуле Москва и Киев договорились обменяться военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет. Стороны провели уже несколько таких обменов. Число возвращенных стороны не раскрывают.
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