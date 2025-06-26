Россия и Украина провели новый этап обмена пленными

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В рамках Стамбульских договоренностей прошел очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной, сообщил источник РБК в переговорной группе.

«Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», — сообщил он.

Россия и Украина согласовали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, на последних переговорах в Стамбуле 2 июня. Стороны уже провели несколько раундов обмена, численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.

Последний обмен, о котором сообщало Минобороны, состоялся 20 июня. С подконтрольной Украине территории тогда вернулась очередная группа российских военных. Киеву взамен передали группу пленных военнослужащих Воооруженных сил Украины (ВСУ).

В Кремле говорили, что после того, как стороны завершат обмены пленными, о которых они договорились по итогам последних прямых переговоров, будет согласована дата новой, уже третьей встречи.

«После того как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура», — отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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