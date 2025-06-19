«Мы дома»: российские военные после обмена пленными с Украиной

Video

Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщили в Минобороны. На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно, как военные садятся в автобусы с логотипом «Гомельоблавтотранс». Обмены между Россией и Украиной проходят как правило на границе Украины и Белоруссии.

Оттуда российских военных позднее доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что среди переданных Киеву — военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года. Точное количество обменянных военнопленных стороны не раскрывают.

Источник РБК в переговорной группе уточнил, что обмен прошел на паритетных условиях согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле. Кроме того, продолжаются санитарные обмены ранеными.