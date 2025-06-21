Мединский ответил на обвинения Киева в подмене тел при обмене

Владимир Мединский (Фото: Администрация Президента России)

Украина распространяет сообщения о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат, переодетых в форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

«Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», — сказал Мединский.

По его словам, украинская сторона в качестве доказательства предъявила документ солдата — это военный билет старого образца. Мединский добавил, что «таких сегодня почти не осталось».

Помощник президента подчеркнул, что Москва выполняет все договоренности по обмену военнопленными и телами погибших солдат.

По информации источника РБК в переговорной группе, тело солдата попало на Украину после репатриации тел из России в конце зимы — оно классифицировалось как «неопознанное». Военного билета при погибшем не было.

По словам собеседника РБК, украинская команда передала тело в Россию и выдала его за «жертву подмены».

«Когда нужно «уколоть» Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — отметил собеседник.

В июне Россия и Украина провели несколько этапов обмена пленными и телами погибших. Москва передала Киеву более 6 тыс. тел украинских военнослужащих и получила от него 78 тел погибших российских солдат. Последняя процедура обмена военнопленными состоялась 20 июня.

Позднее Мединский отметил, что Россия готова передать Киеву около 3 тыс. тел украинских военных.