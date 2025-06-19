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Военная операция на Украине ,  
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Россия и Украина провели обмен военнопленными

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Военная операция на Украине
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Переговоры в Стамбуле
Россия и Украина провели пятый раунд обмена пленными после второй встречи в Стамбуле. Источник РБК сообщил, что также продолжаются санитарные обмены ранеными. Стороны не раскрывают число переданных пленных
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Россия и Украина обменялись военнопленными, сообщили в Минобороны. Российские военные, которых вернули из плена на Украине, сейчас находятся в Белоруссии. Их позднее отвезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Россия и Украина провели обмен военнопленными
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Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале заявил, что среди переданных Киеву военных — бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы, большинство из них находились в плену с 2022 года.

Стороны не раскрыли число переданных военнопленных.

Источник РБК в переговорной группе сообщил, что состоялся паритетный обмен пленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Он добавил, что также продолжаются санитарные обмены ранеными.

Еще одна группа российских военных вернулась из плена в рамках обмена
Политика

Россия и Украина проводят обмены военнопленными с прошлой недели в рамках достигнутых на втором раунде переговоров в Стамбуле 2 июня договоренностей. Москва и Киев договорились обменять тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных младше 25 лет в формате «всех на всех». Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский говорил, что каждая сторона передаст не менее тысячи пленных.

Стороны провели три раунда обмена пленными 9, 10 и 12 июня. Мединский анонсировал старт «срочных санитарных» обменов тяжелоранеными пленными с линии фронта с 12 июня. Однако в этот день российское Минобороны заявило, что Киев не готов проводить обмен в ежедневном режиме. 14 июня состоялся еще один раунд обмена пленными. Источник РБК в переговорной группе уточнил тогда, что между Россией и Украиной начались «бессрочные санитарные обмены».

Во всех случаях стороны не уточняли число переданных человек.

Также Россия передала Украине более 6 тыс. тел погибших бойцов и получила от Киева 78 тел погибших. 

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