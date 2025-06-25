Университет отказался наказывать студентов, пошутивших про Рогозина

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В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) ЛЭТИ, студенты и выпускники которого входят в состав команды КВН «Негоден», пошутившей про диссертацию Дмитрия Рогозина, не видят оснований наказывать участников команды. Об этом РБК сообщил представитель университета.

«Поскольку команда не является структурным подразделением университета, не следует подменять мнением администрации университета мнение самой команды или Международного союза КВН. Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ» не видит оснований для применения каких-либо мер дисциплинарного воздействия по отношению к участникам команды КВН «Негоден», — говорится в сообщении.

Там добавили, что, по оценке руководства Центра культурно-воспитательной работы университета, курирующего команду «Негоден», шутка не несет оскорбительного характера и не является неудачной.

Шутка, о которой идет речь, прозвучала в четвертьфинале Высшей лиги КВН 14 июня. В сценке команды «Негоден» астронавт решил полететь в космос, однако передумал, когда его остановила девушка, признавшаяся ему в любви. Командир решил отговорить его словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

В своем телеграм-канале бывший глава «Роскосмоса» назвал шутку «неудачной, несмешной» и заявил, что «ее авторов уже ждут в военкомате». Позднее он уточнил , что «два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости».

У Дмитрия Рогозина две докторские степени. Он доктор философских наук — в 1999 году защитил диссертацию по теме «Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI века» на философском факультете МГУ. В 2016 году Рогозин получил степень доктора технических наук в Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова.