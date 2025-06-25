Рогозин заявил, что шутников в КВН про «космос и телок» ждут в военкомате

Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

Шутка про космос и докторскую диссертацию на КВН была «неудачной, несмешной», ее авторов уже ждут в военкомате, заявил бывший глава «Роскосмоса», сенатор Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится», — написал Рогозин.

В сценке команды КВН «Негоден» астронавт решил полететь в космос, однако передумал, когда его остановила девушка, признавшаяся ему в любви. Командир решил отговорить его словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

В армии юмористам выдадут «настоящие КВНы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский», и довезут до переднего края, заявил Рогозин. «А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой», — добавил он.

Дмитрий Рогозин был ранен 21 декабря 2022 года во время обстрела ресторана в Донецке, где он отмечал свой день рождения.

В начале июня комика Артемия Останина внесли в перечень террористов и экстремистов за шутку про участника военной операции.

В отношении артиста расследуют дело по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса России — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

По версии следствия, на своем выступлении Останин пошутил про человека без ног, который «подорвался на мине», и тем самым оскорбил участника военной операции на Украине. Сам комик утверждал, что речь шла не об участнике боевых действий, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

Комика задержали в марте 2025 года.