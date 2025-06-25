Пельш счел неудачной шуткой слова Рогозина о военкомате для кавээнщиков
Телеведущий Валдис Пельш счел неудачной шуткой Дмитрия Рогозина его призыв отправить за военную операцию участников команды КВН, пошутивших про космос и диссертацию Рогозина. Слова Пельша приводит издание «Подъем».
«У каждого человека свое восприятие юмора. Если ему не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось. Думаю, что его фраза о том, что ребят надо отправить на военную операцию, — тоже является некой шуткой. Вопрос: насколько она удачная. Мне не кажется удачной», — сказал он.
Шутка, про которую говорит сенатор и бывший глава «Роскосмоса» Рогозин, прозвучала в четвертьфинале Высшей лиги КВН 14 июня. В сценке команды «Негоден» астронавт решил полететь в космос, однако передумал, когда его остановила девушка, признавшаяся ему в любви. Командир решил отговорить его словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».
Рогозин в своем телеграм-канале назвал шутку неудачной и заявил, что ее авторов уже ждут в военкомате.
«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится», — написал Рогозин.
Позже Рогозин уточнил, что пошутившие о нем участники КВН никак его не интересуют и что они интеллектуально «не созрели для службы в армии».
У Дмитрия Рогозина две докторские степени. Он доктор философских наук — в 1999 году защитил диссертацию по теме «Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI века» на философском факультете МГУ. Также сенатор в 2016 году получил степень доктора технических наук в Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова.
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