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Военная операция на Украине ,  
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Рогозин заявил, что шутники из КВН не созрели умом для армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: РИА Новости)

Пошутившие о космосе и диссертации бывшего главы «Роскосмоса», сенатора Дмитрия Рогозина артисты КВН умственно не созрели для службы в армии. Об этом Рогозин написал в своем телеграм-канале.

«Хочу успокоить представителей либеральной общественности, адвоката Огуревича, блогеров-заступников и прочих возбудившихся ухилянтов: эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости», — написал сенатор.

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Он уточнил, что эти молодые люди, возможно, пригодны для шуток, а не для защиты Родины.

В предыдущем посте Рогозин отметил, что шутка про космос и докторскую диссертацию на КВН была «неудачной, несмешной», ее авторов уже ждут в военкомате.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится», — написал Рогозин.

Шутка, про которую говорит сенатор, прозвучала в четвертьфинале Высшей лиги КВН 14 июня. В сценке команды «Негоден» астронавт решил полететь в космос, однако передумал, когда его остановила девушка, признавшаяся ему в любви. Командир решил отговорить его словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

У Дмитрия Рогозина две докторские степени. Он доктор философских наук — в 1999 году защитил диссертацию по теме «Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI века» на философском факультете МГУ. Также сенатор в 2016 году получил степень доктора технических наук в Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова.

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Персоны
Полина Минаева
Дмитрий Рогозин КВН Военная операция на Украине космос
Дмитрий Рогозин фото
Дмитрий Рогозин
политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года
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