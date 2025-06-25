Рогозин заявил, что шутники из КВН не созрели умом для армии

Дмитрий Рогозин (Фото: РИА Новости)

Пошутившие о космосе и диссертации бывшего главы «Роскосмоса», сенатора Дмитрия Рогозина артисты КВН умственно не созрели для службы в армии. Об этом Рогозин написал в своем телеграм-канале.

«Хочу успокоить представителей либеральной общественности, адвоката Огуревича, блогеров-заступников и прочих возбудившихся ухилянтов: эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости», — написал сенатор.

Он уточнил, что эти молодые люди, возможно, пригодны для шуток, а не для защиты Родины.

В предыдущем посте Рогозин отметил, что шутка про космос и докторскую диссертацию на КВН была «неудачной, несмешной», ее авторов уже ждут в военкомате.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится», — написал Рогозин.

Шутка, про которую говорит сенатор, прозвучала в четвертьфинале Высшей лиги КВН 14 июня. В сценке команды «Негоден» астронавт решил полететь в космос, однако передумал, когда его остановила девушка, признавшаяся ему в любви. Командир решил отговорить его словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

У Дмитрия Рогозина две докторские степени. Он доктор философских наук — в 1999 году защитил диссертацию по теме «Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI века» на философском факультете МГУ. Также сенатор в 2016 году получил степень доктора технических наук в Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова.