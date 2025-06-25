Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что собирается поговорить с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить с ним окончание конфликта на Украине.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, передает корреспондент РБК.

«Из этой встречи я понял, что он хотел бы завершить это. Думаю, сейчас отличный момент для этого. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», — сказал Трамп.

При этом Трамп не уточнил, когда именно может состояться разговор.

Ранее Зеленский охарактеризовал встречу с президентом США как «продолжительную и содержательную». По его словам, основной темой его разговора с Трампом было прекращение огня. Переговоры на полях саммита в Гааге стали третьей встречей президента Украины и США после возвращения Трампа в Белый дом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июня заявил, что момент для встречи Путина и Трампа наступит тогда, когда стороны выработают конкретные решения и договоренности, которые лидеры двух стран смогут принять.

Песков добавил, что у президентов России и США есть договоренность, что в случае необходимости «они открыты для моментальных звонков друг другу».

Последний раз Путин и Трамп разговаривали 14 июня. Тогда главы государств по телефону обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и израильские удары по иранским ядерным объектам. До этого президенты общались 4 июня, в ходе беседы обсуждались атака Украины на российские аэродромы и ядерная сделка с Ираном.