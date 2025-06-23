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Кремль рассказал, когда наступит момент для встречи Путина с Трампом

Песков: момент для встречи Путина и Трампа наступит после наработки решений
У президентов России и США есть договоренность, что «они открыты для моментальных звонков друг другу», но личная встреча Путина и Трампа может состояться только после выработки договоренностей, заявил Песков
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Момент для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа наступит тогда, когда будут выработаны решения и договоренности, которые лидеры двух стран смогут принять. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты обратили внимание, что помощник российского президента Юрий Ушаков неоднократно говорил о необходимости тщательно подготовить возможную встречу Путина и Трампа, но пока она не состоялась. Песков указал, что «как предтечу такой встречи» можно рассматривать экспертные переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле.

«Только после того, как в результате переговоров будут наработаны решения и договоренности, к которым предстоит присоединиться, вот тогда наступит момент для встречи на высшем уровне», — сказал пресс-секретарь президента.

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Как отметил Песков, у президентов России и США есть договоренность, что в случае необходимости «они открыты для моментальных звонков друг другу». «Есть такие возможности и есть закрытые каналы связи, которые позволяют им в любое время дня и ночи созваниваться», — добавил он.

После начала военной операции на Украине контакты между Россией и США практически прекратились, но с возвращением Трампа в Белый дом диалог начал оживляться. Общение происходит на различных уровнях — от экспертного до высшего.

Последний разговор Путина и Трампа, о котором сообщалось официально, состоялся 14 июня. Тогда главы государств впервые обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и израильские удары по иранским ядерным объектам. До этого президенты общались 4 июня, в ходе беседы обсуждались атаки Украины на российские аэродромы и ядерная сделка с Ираном.

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Милена Костерева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Россия США переговоры Владимир Путин Дональд Трамп
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
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