Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом во время встречи на саммите НАТО

Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом во время встречи

Встреча президентов Украины и США на полях саммита НАТО продлилась 50 минут. Зеленский назвал разговор «содержательным». По словам украинского лидера, они говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира

Владимир Зеленский (Фото: Toby Melville / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной темой его разговора с американским лидером Дональдом Трампом было прекращение огня. Главы государств встретились на полях саммита стран НАТО в Гааге. Их встреча продлилась около 50 минут, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на корреспондента.

Зеленский охарактеризовал встречу с президентом США как «продолжительную и содержательную». По его словам, в ходе разговора им удалось охватить «все действительно важные вопросы».

«Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позднее», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Переговоры на полях саммита в Гааге стали третьей встречей президента Украины и США с момента, когда Трамп вернулся в Белый дом в январе 2025 года. Трамп говорил, что рассчитывает обсудить с Зеленским, которого он назвал «отличным парнем», ситуацию на Украине и «трудности», которые испытывает украинский лидер. По информации Bloomberg, на закрытой встрече с лидерами НАТО Трамп заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и с этим «нужно что-то делать».

Последний раз Трамп и Зеленский встречались в конце апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска. Это была их первая встреча после перепалки в Белом доме в конце февраля. Разговор, который продлился всего 15 минут, Белый дом назвал «продуктивным», а Зеленский — «символическим».

Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта возобновились в мае. Стороны провели уже два раунда — оба в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Зеленский настаивает, что необходимо организовать встречу на уровне лидеров государств, предварительно достигнув соглашения о прекращении боев. Президент Владимир Путин говорил, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.