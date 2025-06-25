 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом во время встречи

Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом во время встречи на саммите НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Встреча президентов Украины и США на полях саммита НАТО продлилась 50 минут. Зеленский назвал разговор «содержательным». По словам украинского лидера, они говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Toby Melville / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной темой его разговора с американским лидером Дональдом Трампом было прекращение огня. Главы государств встретились на полях саммита стран НАТО в Гааге. Их встреча продлилась около 50 минут, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на корреспондента.

Зеленский охарактеризовал встречу с президентом США как «продолжительную и содержательную». По его словам, в ходе разговора им удалось охватить «все действительно важные вопросы».

«Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позднее», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Трамп начал встречу с Зеленским на полях саммита НАТО
Политика
Дональд Трамп&nbsp;во время саммита глав государств и правительств НАТО&nbsp;в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года

Переговоры на полях саммита в Гааге стали третьей встречей президента Украины и США с момента, когда Трамп вернулся в Белый дом в январе 2025 года. Трамп говорил, что рассчитывает обсудить с Зеленским, которого он назвал «отличным парнем», ситуацию на Украине и «трудности», которые испытывает украинский лидер. По информации Bloomberg, на закрытой встрече с лидерами НАТО Трамп заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и с этим «нужно что-то делать».

Последний раз Трамп и Зеленский встречались в конце апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска. Это была их первая встреча после перепалки в Белом доме в конце февраля. Разговор, который продлился всего 15 минут, Белый дом назвал «продуктивным», а Зеленский — «символическим».

Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта возобновились в мае. Стороны провели уже два раунда — оба в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Зеленский настаивает, что необходимо организовать встречу на уровне лидеров государств, предварительно достигнув соглашения о прекращении боев. Президент Владимир Путин говорил, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
переговоры Владимир Зеленский Дональд Трамп прекращение огня
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля
Политика
Трамп сообщил о планах обсудить трудности с «отличным парнем» Зеленским
Политика
Зеленский в костюме прибыл в резиденцию короля Нидерландов в Гааге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
В дагестанском вузе при обыске нашли пояснительные записки о взятках Общество, 18:09
Как попасть в высокотех в Москве: стажировки и программы Тренды, 18:08
В Удмуртии будут готовить кадры для «Роскосмоса» и откроют IT-школу Отрасли, 18:05
Исчерпали ли себя платежи и какой будет новая реальность платежного рынка Отрасли, 17:59
Инвесторы возобновили вложения в фонды денежного рынка Инвестиции, 17:54
Немецкая чемпионка Олимпиады попалась на допинге из-за сиропа от кашля Спорт, 17:53
ЦБ понизил официальный курс доллара до минимума за два года Инвестиции, 17:48
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ЛДПР исключила из партии одного из старейших депутатов Политика, 17:47
В Самарской области предупредили об угрозе ударов БПЛА Политика, 17:46
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 17:43
Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным Политика, 17:37
Трамп оценил удар Ирана словами «они были очень милы» Политика, 17:36
В МИД Ирана сообщили о серьезных повреждениях ядерных объектов Политика, 17:32
Трамп заявил о надежде, что Иран и Израиль не будут отвечать друг другу Политика, 17:27