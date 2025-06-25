Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом во время встречи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной темой его разговора с американским лидером Дональдом Трампом было прекращение огня. Главы государств встретились на полях саммита стран НАТО в Гааге. Их встреча продлилась около 50 минут, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на корреспондента.
Зеленский охарактеризовал встречу с президентом США как «продолжительную и содержательную». По его словам, в ходе разговора им удалось охватить «все действительно важные вопросы».
«Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позднее», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Переговоры на полях саммита в Гааге стали третьей встречей президента Украины и США с момента, когда Трамп вернулся в Белый дом в январе 2025 года. Трамп говорил, что рассчитывает обсудить с Зеленским, которого он назвал «отличным парнем», ситуацию на Украине и «трудности», которые испытывает украинский лидер. По информации Bloomberg, на закрытой встрече с лидерами НАТО Трамп заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и с этим «нужно что-то делать».
Последний раз Трамп и Зеленский встречались в конце апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска. Это была их первая встреча после перепалки в Белом доме в конце февраля. Разговор, который продлился всего 15 минут, Белый дом назвал «продуктивным», а Зеленский — «символическим».
Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта возобновились в мае. Стороны провели уже два раунда — оба в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Зеленский настаивает, что необходимо организовать встречу на уровне лидеров государств, предварительно достигнув соглашения о прекращении боев. Президент Владимир Путин говорил, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года