В Армении по делу о госперевороте задержали 14 человек

Фото: Следственный комитет Республики Армения Фото: Следственный комитет Республики Армения Фото: Следственный комитет Республики Армения Фото: Следственный комитет Республики Армения Фото: Следственный комитет Республики Армения

В Армении задержали 14 участников организации «Священная борьба», обвиняемых в «попытке захвата власти», сообщает News.am со ссылкой на следственный комитет.

По данным агентства, следствие обнаружило целый ряд вещей, доказывающих причастность задержанных к подготовке государственного переворота — оружие и боеприпасы, дроны, петарды, дымовые шашки, военную экипировку, средства радиосвязи, а также «растительную массу, напоминающую наркотики».

Издание утверждает, что следствие также изъяло компрометирующую документацию, в том числе, планы действий, списки завербованных, а также списки людей, которых должны были назначить на правительственные должности после переворота.

Движение «Тавуш во имя Родины» (оно же — «Священная борьба») было создано в 2024 году во время серии акций протестов и маршей, начавшихся в связи с сообщением о делимитации азербайджано-армянской границы. Движение возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, глава Тавушской епархии, входящей в армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

ААЦ поддержала протестующих. Пашинян тоже не раз критиковал церковь, в июне 2025 года их конфликт обострился — он потребовал отставки католикоса всех армян Гарегина II. Церковь в свою очередь, обвинила премьер-министра в том, что тот «прибегнул к недопустимой для государственного деятеля лексике, насыщенной оскорблениями и обвинениями, ставя свою персону выше закона».

После этого 59-летнего миллиардер, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян осудил Пашиняна и пригрозил «вмешаться по-своему». Его арестовали в середине июня 2025 года и обвинили в публичных призывах к захвату власти.

25 июня 2025 года СК сообщил, что Галстанян собирался организовать государственный переворот. Ведомство утверждает, что его движение сформировало более 200 ударных групп и планировало организовать митинг, финалом которого должно было быть насильственное свержение власти.

Утром 25 июня 2025 года в домах сторонников движения прошли обыски. В том числе силовики провели обыски у Галстаняна и, в последствии, увезли его.

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