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Война Израиля и Ирана ,  
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Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным замечательной

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Владимир Путин и&nbsp;Аббас&nbsp;Арагчи
Владимир Путин и Аббас Арагчи (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

По словам иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи, встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 23 июня была замечательной.

«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию в отношении атак США и Израиля», — сказал глава МИД Ирана в интервью газете Al Araby Al Jadeed.

Путин встретился с главой МИД Ирана
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Российский лидер встретился с главой иранского МИДа 23 июня. Ранее он заявил, что любое разрешение конфликта между Ираном и Израилем должно учитывать интересы обеих сторон. Путин также отметил, что Россия поддерживает контакты и с Ираном, и с Израилем, но не выступает в роли посредника, а лишь предлагает возможные пути решения конфликта.

МИД России осудил атаку Ирана Израилем, которая произошла в начале конфликта, 13 июня. В ведомстве призвали не допустить полномасштабной войны и отметили, что решение по иранской ядерной программе необходимо найти мирным путем. Позднее МИД осудил атаку США по Ирану.

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Теги
Анастасия Совкова
Иран Россия Аббас Арагчи
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