Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным замечательной

Владимир Путин и Аббас Арагчи (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

По словам иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи, встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 23 июня была замечательной.

«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию в отношении атак США и Израиля», — сказал глава МИД Ирана в интервью газете Al Araby Al Jadeed.

Российский лидер встретился с главой иранского МИДа 23 июня. Ранее он заявил, что любое разрешение конфликта между Ираном и Израилем должно учитывать интересы обеих сторон. Путин также отметил, что Россия поддерживает контакты и с Ираном, и с Израилем, но не выступает в роли посредника, а лишь предлагает возможные пути решения конфликта.

МИД России осудил атаку Ирана Израилем, которая произошла в начале конфликта, 13 июня. В ведомстве призвали не допустить полномасштабной войны и отметили, что решение по иранской ядерной программе необходимо найти мирным путем. Позднее МИД осудил атаку США по Ирану.