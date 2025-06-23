Путин встретился с главой МИД Ирана
Президент России Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Министр прибыл в Москву вечером 22 июня. У Арагчи были запланированы консультации с Путиным и другими российскими высокопоставленными чиновниками о «региональных и международных событиях» после ударов Израиля и присоединившихся к ним США по Ирану.
Арагчи анонсировал свой визит в Москву в интервью NBC 21 июня. Он рассказал, что встретится с Путиным 23 июня.
Ранее Путин заявил, что возможный выход из конфликта Ирана и Израиля должен учитывать интересы двух сторон. По его словам, Москва находится в контакте с Израилем и Ираном, не стремится к посредничеству, а предлагает идеи урегулирования конфликта.
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