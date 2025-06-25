Трамп оценил последствия ударов США для ядерной программы Ирана
Ядерная программа Тегерана была отброшена на десятилетия назад в результате ударов США по Ирану в ночь на 22 июня, заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед началом пленарного заседания саммита НАТО в Гааге, передает Reuters.
«Последнее, что они [Иран] хотят делать, это обогащать что-либо прямо сейчас, они хотят восстановиться», — заявил Трамп.
На вопрос, нанесут ли Соединенные Штаты новый удар, если Иран восстановит свою программу по обогащению урана, президент сказал: «Конечно».
При этом Трамп назвал неубедительной предварительную оценку разведки США, согласно которой программа Тегерана после бомбардировки была отброшена всего на несколько месяцев. О разведданных ему напомнили журналисты.
«Разведданные были очень неубедительными. Разведка говорит, что мы не знаем. <...> Это было очень серьезно. Произошло уничтожение», — ответил президент.
ВВС США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане с целью уничтожить его ядерную программу. После этого Тегеран и Израиль договорились прекратить взаимный обмен ударами после 12 дней конфликта.
Трамп назвал это «равноправным соглашением» и «большой победой для всех».
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