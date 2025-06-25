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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп оценил последствия ударов США для ядерной программы Ирана

Трамп: из-за ударов США ядерная программа Ирана была отброшена на десятилетия
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Ядерная программа Тегерана была отброшена на десятилетия назад в результате ударов США по Ирану в ночь на 22 июня, заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед началом пленарного заседания саммита НАТО в Гааге, передает Reuters.

«Последнее, что они [Иран] хотят делать, это обогащать что-либо прямо сейчас, они хотят восстановиться», — заявил Трамп.

На вопрос, нанесут ли Соединенные Штаты новый удар, если Иран восстановит свою программу по обогащению урана, президент сказал: «Конечно».

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При этом Трамп назвал неубедительной предварительную оценку разведки США, согласно которой программа Тегерана после бомбардировки была отброшена всего на несколько месяцев. О разведданных ему напомнили журналисты.

«Разведданные были очень неубедительными. Разведка говорит, что мы не знаем. <...> Это было очень серьезно. Произошло уничтожение», — ответил президент.

ВВС США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане с целью уничтожить его ядерную программу. После этого Тегеран и Израиль договорились прекратить взаимный обмен ударами после 12 дней конфликта.

Трамп назвал это «равноправным соглашением» и «большой победой для всех».

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Денис Малышев
Иран Дональд Трамп Израиль ядерная программа конфликт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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