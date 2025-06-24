В Самарской области сбили беспилотник

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Над Самарской областью 24 июня сбили беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

14 июня Федорищев сообщил об отражении атаки беспилотника на одно из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших в результате атаки не было. Об уничтожении трех беспилотников над Новокуйбышевском губернатор также сообщал 6 мая.

Ранее аэропорт Самары временно ограничил прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения были введены в 13:00 по местному времени (12:00 мск).

Минобороны сообщило об уничтожении в ночь на 24 июня 20 украинских дронов. Над территорией Курскосй области сбили 14 беспилотников, по одному дрону уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей. Еще два беспилотника сбили над Московским регионом.