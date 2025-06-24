Минобороны сообщило о 20 сбитых беспилотниках за ночь
Российские средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны, передает ТАСС. Два беспилотника перехватили над Московским регионом.
Над территорией Курской области сбили 14 беспилотников, а по одному БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей.
Ночью два человека пострадали в подмосковном Красногорске, где беспилотник попал в жилой дом. В результате загорелась одна из квартир. Из здания эвакуировали около ста человек, в том числе 30 детей.
Также за ночь два беспилотника перехватили над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Мэр Москвы Сергей Собянин также написал ночью 24 июня, что два дрона сбили на подлете к столице.
Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять рейсы, позднее они возобновили полеты.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года