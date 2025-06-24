Минобороны сообщило о 20 сбитых беспилотниках за ночь

Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны, передает ТАСС. Два беспилотника перехватили над Московским регионом.

Над территорией Курской области сбили 14 беспилотников, а по одному БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей.

Ночью два человека пострадали в подмосковном Красногорске, где беспилотник попал в жилой дом. В результате загорелась одна из квартир. Из здания эвакуировали около ста человек, в том числе 30 детей.

Также за ночь два беспилотника перехватили над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Мэр Москвы Сергей Собянин также написал ночью 24 июня, что два дрона сбили на подлете к столице.

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять рейсы, позднее они возобновили полеты.