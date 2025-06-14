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Военная операция на Украине ,  
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В Самарской области беспилотники попытались атаковать предприятие

Сюжет
Военная операция на Украине

В Новокуйбышевске дроны попытались атаковать промышленное предприятие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в телеграм-канале.

По его словам, повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал Белгород.

Гладков сообщил об атаке беспилотника на Белгород
Политика

Пострадавших в результате атаки нет. Из-за сброса дроном взрывного устройства повреждена кровля многоквартирного дома.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. Так, Минобороны сообщило об уничтожении 125 дронов в ночь на 13 июня над российскими регионами. Больше всего дронов сбито над Крымом — 70, еще 15 — над Орловской областью. По 11 беспилотников уничтожено над территориями Курской и Саратовской областей.

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Полина Минаева
атака дронов Самарская область беспилотники Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
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