В Самарской области беспилотники попытались атаковать предприятие
В Новокуйбышевске дроны попытались атаковать промышленное предприятие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в телеграм-канале.
По его словам, повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал Белгород.
Пострадавших в результате атаки нет. Из-за сброса дроном взрывного устройства повреждена кровля многоквартирного дома.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. Так, Минобороны сообщило об уничтожении 125 дронов в ночь на 13 июня над российскими регионами. Больше всего дронов сбито над Крымом — 70, еще 15 — над Орловской областью. По 11 беспилотников уничтожено над территориями Курской и Саратовской областей.
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