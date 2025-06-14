В Самарской области беспилотники попытались атаковать предприятие

В Новокуйбышевске дроны попытались атаковать промышленное предприятие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в телеграм-канале.

По его словам, повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал Белгород.

Пострадавших в результате атаки нет. Из-за сброса дроном взрывного устройства повреждена кровля многоквартирного дома.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. Так, Минобороны сообщило об уничтожении 125 дронов в ночь на 13 июня над российскими регионами. Больше всего дронов сбито над Крымом — 70, еще 15 — над Орловской областью. По 11 беспилотников уничтожено над территориями Курской и Саратовской областей.