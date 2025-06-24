Аэропорты Самары и Ульяновска закрыли для полетов

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В аэропортах Самары и Ульяновска временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.



«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах», — написал он.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Тамбова . Кореняко тогда пояснил, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак беспилотников.



В ночь на 20 июня Минобороны сообщило об уничтожении 61 украинского беспилотника. По данным ведомства, все цели были перехвачены дежурными средствами ПВО над территориями нескольких российских регионов.