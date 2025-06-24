У бросившего ребенка на пол в Шереметьево мужчины нашли наркотики в крови
В крови напавшего на двухлетнего мальчика в Шереметьево нашли наркотики, сообщили РБК в пресс-службе управления СК по Московской области.
Подозреваемому провели медицинское освидетельствование, планируется назначение химической экспертизы.
По информации СК, мужчина был в Москве транзитом и ожидал пересадку на последующий рейс в одну из стран ближнего зарубежья. У мужчины при себе было обнаружено наркотическое вещество — каннабис, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка ведомства.
В аэропорту Шереметьево 24 июня 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой кинул ребенка на пол. Мальчик ударился головой и потерял сознание.
Ребенку оказали первую помощь, затем его доставили в детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали у мальчика ушиб головного мозга, ребенок впал в кому. Нападавшего задержали сотрудники транспортной полиции.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что у мальчика нет повреждений мозга, ребенок находится в стабильном состоянии. В ближайшие два дня его планируют отключить от ИВЛ.
По словам врачей, ребенок поступил с тяжелой черепно-мозговой травмой. У него были открытые переломы и небольшая субдуральная гематома.
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