У бросившего ребенка на пол в Шереметьево мужчины нашли наркотики в крови

Кадры задержания мужчины, который напал на ребенка в Шереметьево, 24 июня 2025 года (Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram)

В крови напавшего на двухлетнего мальчика в Шереметьево нашли наркотики, сообщили РБК в пресс-службе управления СК по Московской области.

Подозреваемому провели медицинское освидетельствование, планируется назначение химической экспертизы.

По информации СК, мужчина был в Москве транзитом и ожидал пересадку на последующий рейс в одну из стран ближнего зарубежья. У мужчины при себе было обнаружено наркотическое вещество — каннабис, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка ведомства.

В аэропорту Шереметьево 24 июня 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой кинул ребенка на пол. Мальчик ударился головой и потерял сознание.

Ребенку оказали первую помощь, затем его доставили в детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали у мальчика ушиб головного мозга, ребенок впал в кому. Нападавшего задержали сотрудники транспортной полиции.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что у мальчика нет повреждений мозга, ребенок находится в стабильном состоянии. В ближайшие два дня его планируют отключить от ИВЛ.

По словам врачей, ребенок поступил с тяжелой черепно-мозговой травмой. У него были открытые переломы и небольшая субдуральная гематома.