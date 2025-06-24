Врачи рассказали о состоянии брошенного на пол в Шереметьево мальчика
Двухлетний мальчик, пострадавший в аэропорту Шереметьево, не нуждается в нейрохирургическом лечении, его состояние стабильное, тяжелое, он находится в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ, рассказала главный врач Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Ребенок поступил с тяжелой черепно-мозговой травмой: у него были открытые переломы и небольшая субдуральная гематома. Врачи планируют провести томографию, чтобы оценить степень повреждения головного мозга.
Инцидент произошел 24 июня. На кадрах с видеокамер видно, что мальчик стоит возле чемодана и играет сам с собой. Рядом с ним стоит и по сторонам осматривается высокий мужчина в белой футболке и шортах. Вдруг он резко наклоняется, хватает ребенка и бросает его на пол.
Напавшего задержали. «Ошибки совершал», — ответил фигурант дела на вопрос, был ли ранее судим. СК завел уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК России и п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК. Максимальное наказание — срок до 20 лет). По версии следствия, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
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