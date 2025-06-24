В Шереметьево задержали мужчину, швырнувшего на пол чужого ребенка
Мужчину, который напал на малолетнего ребенка в московском аэропорту Шереметьево, задержали сотрудники транспортной полиции, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что в Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику. Взяв малолетнего на руки, он затем с силой кинул ребенка на пол. Мальчик ударился головой и потерял сознание, утверждает Baza.
Впоследствии ребенку оказали первую помощь, затем его госпитализировали в детский клинический центр им. Л.М.Рошаля в Красногорске. Там врачи диагностировали пострадавшему мальчику ушиб головного мозга, он впал в кому. Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что злоумышленник был в неадекватном состоянии.
В феврале 2024 года силовики задержали мужчину, ударившего ребенка в магазине в Курской области.
Нападение, как сообщила тогда Baza, произошло в магазине сети «Пятерочка» в городе Курчатов. Мужчина подошел к мальчику и кулаком ударил его по голове, ребенок упал на пол. Сразу после этого к неизвестному подбежали мать мальчика и другой мужчина.
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