У пострадавшего в Шереметьево ребенка не нашли повреждений мозга

Ксения Мишонова с мамой постарадавшего мальчика (Фото: ostorozhnodeti / Telegram)

У двухлетнего мальчика, которого бросил на пол мужчина в аэропорту Шереметьево, нет повреждения мозга, он находится в стабильном состоянии, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

«Закончилось МРТ, поговорила с врачами, они подтвердили, что нет повреждений мозга. Ребенок сейчас находится в стабильном состоянии. В ближайшие два дня его постараются снять с ИВЛ, сейчас он в медикаментозном сне», — сказала она.

Мишонова добавила, что на восстановление ребенку понадобится не меньше месяца.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику, поднял его на уровень своего роста и с силой бросил на пол. В результате ребенок ударился головой и потерял сознание.

Медицинские работники аэропорта оказали ему первую помощь, после чего мальчика госпитализировали в детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Там врачи диагностировали открытые переломы костей черепа, состояние ребенка оценили как тяжелое.

Позже в МВД сообщили о задержании напавшего на ребенка мужчины. Там отметили, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Мишонова добавила, что семья мальчика возвращалась из Ирана, где гостила у родственников. Когда в стране начались боевые действия, им пришлось возвращаться через Кабул в Москву. По словам омбудсмена, напавший мужчина летел с ними в одном самолете.

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