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Общество ,  
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У брошенного на пол в Шереметьево малыша диагностировали переломы черепа

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Двухлетний мальчик, которого чужой мужчина швырнул на пол в московском аэропорту Шереметьево, получил переломы черепа, его ввели в медикаментозный сон, сообщает детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова.

Напавший на ребенка мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Мозг мальчика не пострадал, отметила Мишонова. Она сказала, что у ребенка должен быть сильный организм, чтобы выздороветь.

Мальчик лежит в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля. Мишонова также поделилась, что общалась с отцом мальчика и узнала, что в семье есть еще один ребенок, жена беременна, живут они в Москве.

Против мужчины, швырнувшего в аэропорту 2-летнего ребенка, возбудили дело
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Инцидент произошел 24 июня. На кадрах с видеокамер видно, что мальчик стоит возле чемодана и играет сам с собой. Рядом с ним по сторонам осматривается высокий мужчина в белой футболке и шортах. Вдруг он резко наклоняется, делая вид, что берет чемодан. Но хватает ребенка и со всей силы бьет его об пол.

По информации телеграм-канала Baza, нападавшим оказался 31-летний гражданин Белоруссии. Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. Следователи возбудил против него дело по статьям о покушении на убийство — ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса России и пунктам «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК. Максимальное наказание — срок до 20 лет.

У брошенного на пол в Шереметьево малыша диагностировали переломы черепа
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