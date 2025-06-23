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Война Израиля и Ирана ,  
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В «Росатоме» заявили о стабильной ситуации на иранской АЭС «Бушер»

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Бушерская АЭС
Бушерская АЭС (Фото: 2025 Planet Labs PBC / Reuters)

Ситуация на площадке АЭС в иранском городе Бушер, где накануне прогремело несколько взрывов в результате ударов Израиля, не ухудшилась, необходимости эвакуации российского персонала и их семей нет, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Непосредственно на площадке «Бушер» ситуация не изменилась. И точно совершенно не ухудшилась. Мы готовы к эвакуации первой части людей, готовы перейти к какому-то графику более, что ли, закрытой работы. Сегодня, на наш взгляд, нет такой необходимости», — сказал Лихачев.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 22 июня подтвердила, что нанесла удары по иранским объектам, в том числе в Бушере. ВВС поразили ракетные пусковые установки в Бушере, Исфахане и Ахвазе, уточнили там. Кроме того, израильская армия впервые ударила по хранилищам ракет большой дальности класса «земля — земля» «Хорремшехр» близ Йезда.

До этого Лихачев сообщил, что удары США по ядерным объектам Ирана, нанесенные в ночь на 22 июня, не затронули часть территории, где расположена АЭС «Бушер». Он добавил, что в случае возникновения угрозы для персонала будет проведена немедленная эвакуация.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 июня заявил, что у России и Израиля есть договоренность о безопасности специалистов, которые работают на атомной электростанции «Бушер».

АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке, которая расположена на побережье Персидского залива, вблизи города Бушер. Строительство станции было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации, когда Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительных работ. Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в 2013 году.

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