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Война Израиля и Ирана ,  
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Рябков ответил на вопрос о возможности военной помощи Ирану

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Россия и Иран взаимодействуют по многим направлениям, содержание этих контактов раскрывать нельзя, подчеркнул замминистра. В Кремле подчеркивали, что стратегический договор с Ираном взаимную военную помощь не предусматривает
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД России)

Иран в сложившейся ситуации «действует в рамках реализации права на самооборону», заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в ответ на вопрос о том, запрашивал ли Иран военную помощь у России, передает корреспондент РБК. На вопросы журналистов он ответил на полях XI международного форума «Примаковские чтения».

«Это абсолютно легитимная и правильная подача, которую мы в последние дни, не только в последние дни слышим со стороны иранских представителей», — добавил замминистра.

Россия и Иран взаимодействуют по многим направлениям, и «раскрывать содержание тех контактов, которые идут, в том числе и сегодня, с учетом всех обстоятельств с моей стороны было бы просто безответственно», продолжил Рябков. Он подчеркнул: «Наше стратегическое партнерство с Ираном нерушимо».

Удары США по Ирану замминистра назвал «глубоко тревожным и неприемлемым проявлением попыток осуществить гегемонистские приемы по отношению к суверенному государству» и сообщил о работе Москвы в тесном контакте с иранскими партнерами.

«Весьма тревожно, что удары по иранским ядерным объектам нанесла страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности и депозитарием Договора о нераспространении ядерного оружия. Еще раз, мы осуждаем эти действия», — сказал он.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

8 апреля 2025 года был ратифицирован договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В нем 47 статей, примерно треть документа посвящена военно-техническому сотрудничеству и международной безопасности. Среди прочего в нем говорится, что в случае нападения на одну из сторон другая «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору» и будет содействовать урегулированию. В отличие от аналогичного соглашения России и КНДР там нет пункта о военной поддержке в случае агрессии против участников договора.

«Даже в контексте договора, который у нас есть с Ираном, там нет положения о военной взаимопомощи в таких ситуациях. Такого положения нет», — подчеркивал представитель президента Дмитрий Песков.

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Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Рябков МИД Иран военная помощь
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