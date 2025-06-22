Взрывы прогремели в иранском Бушере, где расположена АЭС

Несколько взрывов прогремело в иранском городе Бушер, где расположена АЭС, на которой работают российские специалисты, сообщает Nour News в телеграм-канале.

Удары США по иранским ядерным объектам не затронули часть территории, где расположена АЭС «Бушер», сообщил ранее 22 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Мы следим за развитием ситуации, контролируем ее, и в случае возникновения угрозы для нашего персонала, задействованного в сооружении двух энергоблоков АЭС, готовы к немедленной эвакуации», — сказал Лихачев.

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