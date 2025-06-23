Аэропорт Волгограда возобновил работу

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Волгоград», — говорится в сообщении.

Ограничения на работу воздушной гавани ввели в 18:58 мск. Работу аэропорта приостановили для обеспечения безопасности пассажиров, уточнил Кореняко.

По словам губернатора Андрея Бочарова, вечером 22 июня средства ПВО отразили атаку БПЛА на регион. В результате удара никто не пострадал. После падения обломков зафиксировали возгорания сухой травы, их оперативно потушили, уточнил глава области.

Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах вводят на фоне угроз атак украинских дронов. Последний раз аэропорт Волгограда приостанавливал свою работу 20 июня.