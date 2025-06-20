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Военная операция на Украине ,  
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Второй за ночь российский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов

Росавиация вслед за Волгоградом ввела ограничения в аэропорту Калуги
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту «Калуга (Грабцево)», — говорится в сообщении.

До этого четвертый раз за сутки временно приостановил работу аэропорт Волгограда. Об ограничениях там Кореняко сообщил в 23:13.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Ранее 19 июня ограничения в аэропорту Калуги были введены в 04:00 мск, их сняли в 12:06 мск.

Минобороны 18 июня сообщило о двух сбитых беспилотниках над территорией Калужской области. 10 июня над территорией региона сбили четыре дрона, в результате атаки пострадавших и разрушений не было.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Калуга ограничения аэропорты
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