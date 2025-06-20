Второй за ночь российский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт Калуги временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту «Калуга (Грабцево)», — говорится в сообщении.
До этого четвертый раз за сутки временно приостановил работу аэропорт Волгограда. Об ограничениях там Кореняко сообщил в 23:13.
Ранее 19 июня ограничения в аэропорту Калуги были введены в 04:00 мск, их сняли в 12:06 мск.
Минобороны 18 июня сообщило о двух сбитых беспилотниках над территорией Калужской области. 10 июня над территорией региона сбили четыре дрона, в результате атаки пострадавших и разрушений не было.
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