Второй за ночь российский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов

Аэропорт Калуги временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту «Калуга (Грабцево)», — говорится в сообщении.

До этого четвертый раз за сутки временно приостановил работу аэропорт Волгограда. Об ограничениях там Кореняко сообщил в 23:13.

Ранее 19 июня ограничения в аэропорту Калуги были введены в 04:00 мск, их сняли в 12:06 мск.

Минобороны 18 июня сообщило о двух сбитых беспилотниках над территорией Калужской области. 10 июня над территорией региона сбили четыре дрона, в результате атаки пострадавших и разрушений не было.