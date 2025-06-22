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Политика ,  
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В аэропорту Волгограда приостановили рейсы

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Временно приостановил свою работу аэропорт Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что с 18:00 мск до 18:30 мск над регионом отразили атаку беспилотников. Как уточнил губернатор, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Точное число сбитых дронов он не назвал.

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Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах вводят на фоне угроз атак украинских дронов. Так, аэропорт Волгограда ранее приостанавливал свою работу 20 июня.

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Полина Харчевникова
Росавиация Волгоград аэропорты ограничения
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