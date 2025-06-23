Каллас назвала «крайне опасной» угрозу закрытия Ормузского пролива

Ежегодные военные учения ВМС Ирана, Ормузский пролив, Оманский залив (Фото: Офис иранской армии / Zuma / ТАСС)

Возможное закрытие Ираном Ормузского пролива несет в себе серьезную угрозу, ЕС работает над мирным решением конфликта на Ближнем Востоке, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

«Эскалация огромна, особенно с точки зрения закрытия Ираном Ормузского пролива и тому подобное, что было бы крайне опасно», — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что «министры очень сосредоточены на дипломатическом решении» конфликта Израиля и Ирана.

Ормузский пролив разделяет Иран и Оман и в основном относится к территориальным водам этих двух стран. Канал считают одной из самых важных морских коммуникаций мира, поскольку через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива (Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ) на азиатские рынки. Через пролив проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.

Ночью 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив того в ядерной угрозе. Тегеран не согласился с упреками и нанес ответный удар, начался вооруженный конфликт. В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

После начала конфликта о том, что Тегеран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, заявил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари. По оценкам иранских экспертов, закрытие Ормузского пролива приведет к резкому сокращению поставок нефти на рынок и цены на нефть могут вырасти до $250 за баррель.

Накануне, 22 июня, Косари сказал, что иранский парламент рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива в ответ на израильские удары.