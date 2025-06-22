Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив за несколько часов
Парламент Ирана рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива в ответ на израильские удары, заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари, сообщает Press TV.
Командующий ВМС КСИР бригадный генерал Алиреза Тангсири ранее также сказал, что Иран полностью закроет пролив, если «агрессия против суверенитета» Ирана продолжится. Он отметил, что Иран не оставит нарушения своей территориальной целостности без жесткого ответа. Его слова приводит Samaa.tv.
«Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против нашего суверенитета продолжится», — сказал генерал Тангсири в телевизионном заявлении.
Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Шариатмадари также добавил, что Тегеран должен как можно скорее «закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства».
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