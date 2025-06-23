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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА

В Ростовской области на предприятии потушили пожар, возникший после атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Денис Бочаров / NEWS.ru / РБК
Фото: Денис Бочаров / NEWS.ru / РБК

На промышленном предприятии в Ростовской области потушили пожар, который начался в результате атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Пожар на предприятии в Каменском районе начался около 3:00 мск, работники, по предварительным данным, не пострадали. Причиной возгорания Слюсарь назвал атаку дрона. Он также заявил, что беспилотники уничтожили в Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Всего в ночь на 23 июня средства ПВО перехватили и сбили над Россией 23 украинских БПЛА самолетного типа, 14 из них уничтожили над Ростовской областью.

Накануне, вечером 22 июня, в Миллеровском районе средства ПВО отразили атаку дронов, в результате которой никто не пострадал. До этого Слюсарь сообщил об отраженной на севере Ростовской области в ночь на 20 июня атаке БПЛА.

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Теги
Полина Дуганова
Ростовская область Юрий Слюсарь БПЛА дроны пожар нефтепромышленное предприятие Военная операция на Украине
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