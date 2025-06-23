В Ростовской области начался пожар на предприятии после атаки дрона

На промышленном предприятии Каменского района Ростовской области начался пожар после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал, — говорится в сообщении.

По словам главы области, в регионе продолжается отражение атак дронов. Беспилотники уничтожены в пяти районах: Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, уточнил Слюсарь.

Вечером 22 июня в Миллеровском районе средства ПВО отразили атаку БПЛА. В результате никто не пострадал, уточнил губернатор.

В ночь на 20 июня силы ПВО перехватили в регионе несколько беспилотников. Дроны сбили в Шолоховском и Кашарском районах. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА упали на участок частного дома, никто из местных жителей не пострадал.