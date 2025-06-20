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Военная операция на Украине ,  
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В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
В одном из районов обломки беспилотника упали в огород частного дома. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

На севере Ростовской области в ночь на 20 июня были уничтожены беспилотники, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что 19 июня в период с 06:45 мск до 11:00 мск силы ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Ростовской области.

В ночь на 19 июня Слюсарь сообщил, что военные сбили БПЛА в Миллеровском районе области, пострадавших и разрушений также не было.

Три беспилотника сбили над Астраханской и Волгоградской областями
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее губернатор соседней Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких дронов над Воронежем. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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