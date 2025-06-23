В МИДе раскрыли, что станет гарантией невступления Украины в НАТО

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Одна из возможных гарантий для России о невступлении Украины в НАТО — отмена решения саммита альянса в Бухаресте в 2008 году. На этом саммите приняли политическое заявление о будущем членстве Украины в альянсе. О гарантии в интервью «РИА Новости» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

Она также сообщил, что Кремль добивается «железобетонных» международно-правовых гарантий невступления Украины в альянс.

«Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке», — пояснил Грушко.

Саммит НАТО в Бухаресте прошел с 2 по 4 апреля 2008 года и стал 20-й встречей стран — участниц альянса. В число тем повестки вошли, в частности, расширение НАТО за счет Хорватии, Албании и Македонии, а также возможное присоединение Украины и Грузии к Плану действий по членству (ПДЧ).

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва признавала Украину как независимое государство в ее старых границах, но речи о вступлении страны в НАТО не шло. Россия выступает против присоединения Украины к альянсу, а отказ от вступления Киева в блок Путин называл одним из условий мирного урегулирования.

В январе 2025 года украинский президент Владимир Зеленский пригрозил увеличить численность армии страны до 800 тыс. военнослужащих, если Украина не получит приглашения в НАТО и гарантии безопасности. Заявив об этом, Зеленский отметил, что интеграция в альянс становится наиболее выгодным решением для США и Европы.

В феврале Зеленский допустил создание «НАТО на Украине», если Киев не пустят в блок. В том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не станет членом НАТО, но является буферной зоной между Россией и альянсом и продолжит ею быть по окончании конфликта, несмотря на стремление к членству в блоке.