В Тульской области объявили опасность атаки дронов
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
О введении особого режима глава области написал в 00:08 мск.
В ночь на 20 июня в регионе уничтожили три беспилотника.
В начале июня в Тульской области три человека пострадали при атаке украинских беспилотников. Раненых доставили в больницу.
8 июня Миляев сообщил о двух пострадавших в результате падения обломков дронов на химкомбинат «Азот» в городе Новомосковске. После атаки беспилотников произошел пожар.
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