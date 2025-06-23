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Военная операция на Украине ,  
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В Тульской области объявили опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

О введении особого режима глава области написал в 00:08 мск.

В ночь на 20 июня в регионе уничтожили три беспилотника.

Глава Тульской области рассказал о последствиях атаки беспилотников
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В начале июня в Тульской области три человека пострадали при атаке украинских беспилотников. Раненых доставили в больницу.

8 июня Миляев сообщил о двух пострадавших в результате падения обломков дронов на химкомбинат «Азот» в городе Новомосковске. После атаки беспилотников произошел пожар.

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Дарья Беспалько
Тульская область беспилотники Военная операция на Украине
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В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников
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