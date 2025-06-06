Губернатор Миляев: три человека пострадали в Тульской области при атаке БПЛА

Три человека пострадали в Тульской области при атаке БПЛА

Фото: Никита Попов / РБК

В Тульской области пострадали три человека при атаке украинских беспилотников, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Два дрона уничтожены.

«Уважаемые жители! Будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности», — попросил губернатор.

Этой ночью ПВО сбили десять дронов, летевших на Москву. В Энгельсе поврежден многоквартирный дом (власти не уточнили причину), из-за атаки БПЛА произошел пожар на промышленном предприятии. Об отражении атаки беспилотников сообщили также власти Ростовской области.

В ночь на 6 июня вводились временные ограничения на полеты в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга и Саратов. Вскоре их сняли.