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Военная операция на Украине ,  
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Три человека пострадали в Тульской области при атаке БПЛА

Губернатор Миляев: три человека пострадали в Тульской области при атаке БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Тульской области пострадали три человека при атаке украинских беспилотников, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Два дрона уничтожены.

«Уважаемые жители! Будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности», — попросил губернатор.

Этой ночью ПВО сбили десять дронов, летевших на Москву. В Энгельсе поврежден многоквартирный дом (власти не уточнили причину), из-за атаки БПЛА произошел пожар на промышленном предприятии. Об отражении атаки беспилотников сообщили также власти Ростовской области.

В ночь на 6 июня вводились временные ограничения на полеты в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга и Саратов. Вскоре их сняли.

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Дмитрий Миляев Тульская область беспилотники
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