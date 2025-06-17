Глава Тульской области рассказал о последствиях атаки беспилотников

Губернатор Миляев: в Тульской области после атаки дронов повреждений нет

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Тульской области после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 17 июня, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет», — говорится в сообщении губернатора.

Миляев отметил, что опасность атаки беспилотников сохраняется, и обратился к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности.

Минувшей ночью, по данным Минобороны, над российскими регионами было уничтожено 147 беспилотников ВСУ.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Ранее, 8 июня, Миляев сообщил о двух пострадавших в результате падения обломков украинских дронов на химкомбинат «Азот» в городе Новомосковске. После атаки беспилотников начался пожар, горение было ликвидировано.

Новомосковский «Азот» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности в России, которое специализируется на выпуске минеральных удобрений. Основан в 1933 году, с 2002-го входит в холдинг «ЕвроХим».