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Военная операция на Украине ,  
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Глава Тульской области рассказал о последствиях атаки беспилотников

Губернатор Миляев: в Тульской области после атаки дронов повреждений нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Тульской области после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 17 июня, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет», — говорится в сообщении губернатора.

Миляев отметил, что опасность атаки беспилотников сохраняется, и обратился к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности.

Минувшей ночью, по данным Минобороны, над российскими регионами было уничтожено 147 беспилотников ВСУ.

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После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Ранее, 8 июня, Миляев сообщил о двух пострадавших в результате падения обломков украинских дронов на химкомбинат «Азот» в городе Новомосковске. После атаки беспилотников начался пожар, горение было ликвидировано.

Новомосковский «Азот» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности в России, которое специализируется на выпуске минеральных удобрений. Основан в 1933 году, с 2002-го входит в холдинг «ЕвроХим».

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Тульская область Дмитрий Миляев беспилотники Военная операция на Украине
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