Над Россией за ночь средства ПВО сбили 61 дрон

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский дрон самолетного типа, сообщает Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили над территорией Орловской области — 22. 14 дронов перехватили над территорией Курской области, семь — в Белгородской и пять — в Воронежской области.

По три беспилотника уничтожили в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях. Еще один перехватили над территорией Московского региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне угроз атак дронов российские аэропорты периодически приостанавливают работу. Ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели аэропорты Калуги и Волгограда.

В ночь на 19 июня над Россией сбили 81 беспилотник ВСУ. Больше всего — 19 — дронов уничтожили над Брянской областью, 17 — над Курской, 13 — над Смоленской.