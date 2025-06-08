Миляев рассказал о двух пострадавших при атаке дронов в Новомосковске
В результате падения обломков украинских беспилотников на химкомбинат «Азот» в городе Новомосковске пострадали два человека, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«По предварительной информации пострадали два человека, их жизни вне опасности», — написал он в своем телеграм-канале.
Новомосковский «Азот» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности в России. Комбинат специализируется на выпуске минеральных удобрений. Основан в 1933 году, с 2002-го входит в холдинг «ЕвроХим».
Как уточнил губернатор, в результате атаки начался пожар, горение уже ликвидировали. На месте падения обломков работают оперативные службы, ситуация находится на контроле, добавил Миляев.
В Тульской области с вечера 7 июня действует опасность атаки беспилотников.
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