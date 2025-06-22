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Политика ,  
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Советник спикера парламента Ирана назвал ответом США уничтожение Израиля

Советник спикера парламента Ирана: первым ответом США будет уничтожение Израиля
Тель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Первым ответным шагом на удары США по трем ядерным объектам Ирана станет уничтожение Израиля, заявил старший советник спикера парламента Ирана Мехди Мохаммади. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Ответ Америке неизбежен, первым шагом станет уничтожение Израиля», — заявил он. Мохаммади добавил, что масштабы ущерба Фордо и другим ядерным объектам — это второстепенный вопрос.

«Чтобы отсечь руку Америки, нужно перерезать горло Нетаньяху», — подчеркнул он.

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В ночь на 13 июня в ЦАХАЛ объявили о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». В тот же день Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство, временно приостановив полеты.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзе и Исфахану. Нападение США на ядерные объекты показало, что они принимали участие и в планировании первоначальной атаки Израиля на Иран. Об этом заявил МИД Исламской Республики.

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