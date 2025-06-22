Советник спикера парламента Ирана назвал ответом США уничтожение Израиля
Первым ответным шагом на удары США по трем ядерным объектам Ирана станет уничтожение Израиля, заявил старший советник спикера парламента Ирана Мехди Мохаммади. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Ответ Америке неизбежен, первым шагом станет уничтожение Израиля», — заявил он. Мохаммади добавил, что масштабы ущерба Фордо и другим ядерным объектам — это второстепенный вопрос.
«Чтобы отсечь руку Америки, нужно перерезать горло Нетаньяху», — подчеркнул он.
В ночь на 13 июня в ЦАХАЛ объявили о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». В тот же день Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство, временно приостановив полеты.
В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзе и Исфахану. Нападение США на ядерные объекты показало, что они принимали участие и в планировании первоначальной атаки Израиля на Иран. Об этом заявил МИД Исламской Республики.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана
NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана
WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов
МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране
Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам
Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика
Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов