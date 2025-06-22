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Война Израиля и Ирана ,  
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CNN узнал о телефонном разговоре Трампа и Нетаньяху после удара по Ирану

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Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после бомбардировок американскими ВВС ядерных объектов Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«По словам двух чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам», — заявил CNN.

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Ранее Трамп отчитался об ударе по ядерным объектам Ирана, заявив при этом, что пришло время «для мира».

Бомбардировкам подверглись три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. По словам американского президента, авиация США сбросила полный боекомплект бомб на Фордо, один из ключевых объектов ядерной программы Ирана.

Ранее, 19 июня, Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение о возможном участии США в конфликте между Израилем и Ираном. По его словам, это будет последней возможностью для Тегерана вернуться к переговорам по ядерной программе.

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Полина Дуганова
Иран Израиль США Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
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