CNN узнал о телефонном разговоре Трампа и Нетаньяху после удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после бомбардировок американскими ВВС ядерных объектов Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники.
«По словам двух чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам», — заявил CNN.
Ранее Трамп отчитался об ударе по ядерным объектам Ирана, заявив при этом, что пришло время «для мира».
Бомбардировкам подверглись три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. По словам американского президента, авиация США сбросила полный боекомплект бомб на Фордо, один из ключевых объектов ядерной программы Ирана.
Ранее, 19 июня, Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение о возможном участии США в конфликте между Израилем и Ираном. По его словам, это будет последней возможностью для Тегерана вернуться к переговорам по ядерной программе.
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