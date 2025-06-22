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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп после ударов по Ирану заявил, что пришло время для мира

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Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп после бомбардировки ядерных объектов Ирана заявил, что пришло время «для мира», сообщает пресс-служба Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп заявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, американская авиация сбросила полный боекомплект бомб на основной объект — Фордо, после чего все самолеты покинули воздушное пространство Ирана и уже летят обратно.

«В мире нет других военных, которые могли бы это сделать. Настало время для мира! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — говорится в заявлении Трампа.

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За несколько дней до этого американский президент выдвинул Ирану «окончательный ультиматум». Тогда же Трамп напомнил о своем требовании «безоговорочной капитуляции» Тегерана. Президент неоднократно призывал стороны, и в особенности Иран, сесть за стол переговоров и заключить соглашение для мира.

Ранее Трамп также сообщил, что еще не решил, присоединятся ли Вооруженные силы США к продолжающимся атакам Израиля на Иран, несмотря на то, что до этого заявил о полном контроле над воздушным пространством Ирана.

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Полина Дуганова
Дональд Трамп США бомбардировка Израиль Иран
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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